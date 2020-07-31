В России готовы задуматься о поставках оружия на оккупированный Донбасс, если США одобрят выделение военной помощи для Украины.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает Интерфакс.

«Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – «ДНР» и «ЛНР», – высказался он.

Как он утверждает, РФ в таком случае тоже «имеет право поставлять оружие этим республикам официально».

Калашников также заявил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, РФ ничего не останется, кроме как «защитить людей со второй стороны».

«Может быть, не войсками, а хотя бы поставками оружия. И закрыть эту тему – не стесняться поставлять оружие «Л/ДНР», – еще раз подчеркнул депутат.

Как мы рассказывали ранее, боевики 30 июля дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

А также, пророссийские боевики на Донбассе опубликовали фейковое видео с якобы разоблаченным тайником оружия «украинских диверсантов».