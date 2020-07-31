В августе в Украине продолжит свое действие адаптивный карантин, но при этом в некоторых регионах могут заработать детские лагеря. Кроме того, абитуриентов ждет вступительная кампания, а предпринимателей — изменения, связанные с внедрением кассовых аппаратов в смартфоне.

О том, какие новшества ждут украинцев в августе, говорится в материале Страны.

Карантин

Как ранее уже сообщало Zavtra, карантин в Украине продлен до 31 августа, но в зависимости от эпидситуации в регионах введут «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный» уровни опасности.

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Что останется без изменений для всех зон: масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие — в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Что касается критериев для разделения стран на «красную» и «зеленую» зоны (от этого зависит должны ли прибывшие находиться на двухнедельной самоизоляции или обсервации), то с 1 августа они меняются.

«Относительно приезда из-за границы — с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней (сейчас раз в 3 дня — Ред.). Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. Будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к «красной» зоне», — пояснил глава МОЗ Максим Степанов.

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Учитываться будут прирост больных за последние 14 дней (не должен превышать такой прирост на территории Украины) и процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями (не должен быть более 30%).

Детские лагеря

Могут заработать детские лагеря. В Минздраве пояснили, что это коснется регионов с «зеленым» и «желтым» уровнем эпидемической опасности по коронавирусу.

Издание отмечает, что по факту лагеря в стране работают все лето. Они маскируются под «спортивные сборы».

Цены на электроэнергию в августе

С 1 августа Нацикомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) увеличит тариф «Укрэнерго» с 155,4 грн/МВт-час до 240,23 грн/МВт-час (без НДС), то есть на 54%.

Такое решение приняли, чтобы «обеспечить наличие средств в компании для погашения задолженности перед производителями электроэнергии».

При этом в Министерстве энергетики сообщили, что для населения цены останутся прежними. А для промышленных потребителей тарифы могут подорожать на 4%.

Запуск рынка газа

С 1 августа в Украине должны заработать новые правила поставок газа для населения. Потребители смогут выбирать и в любой момент менять компанию, у которой они покупают газ. Цена на газ для населения после 1 августа не изменится.

Кассовые аппараты

С 1 августа в Украине запускают альтернативу традиционным кассовым аппаратам — программный регистратор расчетных операций — это нововведение от налоговиков, которое позволит предпринимателям, использовать в качестве аппаратов обычные смартфоны.

До этого в тестовом режиме была доступна платная версия. Правда, на нее поступало немало жалоб. Есть и платные предложения для бизнеса. За использование такого ПО придется платить до 49 копеек с каждого чека.

Издание отмечает, что это станет «репетицией» тотального введения кассовых аппаратов. Она была намечена на апрель, но из-за карантина дату сдвинули.

Пока программный РРО не является обязательным для использования. Бизнес может и дальше использовать обычные кассовые аппараты.

Бизнес, который уже работает с РРО, с 1 августа ждут изменения изменения по кассовым чекам. Там нужно будет указывать код товара по классификации УКТЗЕД. По мнению налоговиков, это позволит отслеживать движение товаров по торговой рознице и вычислять контрабанду.

Одновременно с этим, с 1 января 2021 года вступят в силу новые требования по фискализации. Тогда бизнес, который не использует РРО, будет вынужден переплачивать за кассовые аппараты и их обслуживание.

С 1 января РРО станет обязательным для интернет-магазинов, комиссионок и секонд-хендов, общепита, гостиниц, турагентств, продажи ювелирных изделий, запчастей для авто. А с 1 апреля 2021 использовать кассовые аппараты обяжут всех предпринимателей, работающих на едином налоге.

Терминалы могу отключить

В августе запускается фискализация платежных терминалов — автоматический отчет о каждом платеже/переводе, который совершает человек. Он заплатит за коммунальные услуги или перечислит деньги на карточку, и налоговики будут об этом знать, поскольку получат соответствующий отчет.

При этом есть опасность, что на первом этапе 40 тысяч терминалов по всей стране вообще могут отключить, поскольку собственники не успевают с программированием.

Дело в том, что, если большинству предпринимателей программный РРО предлагают «на пробу», для платежных терминалов оно станет обязательными с 1 августа. То есть в платежные терминалы нужно обязательно внедрить РРО.

Требование по установке РРО распространяется только на финансовые компании, и не касается банков. Банки продолжат работать по-старому.

Штрафы за нарушения работы РРО

С 1 августа также меняются штрафы за нарушения, связанные с работой РРО.

Штраф за первое нарушение составлял 1 гривну. За каждое последующее — 100% стоимости товара. Новые штрафы будут взыскивать в размере 10% от стоимости товара за первое нарушение и 50% за последующие. С 1 января 2021 года штрафы составят 100% (первый раз) и 150% (последующие) от стоимости товара.

Начало вступительной кампании

С 1 августа стартует вступительная кампания. С этого дня можно регистрировать электронные кабинеты абитуриента и загружать туда необходимые документы.

С 13 по 22 августа можно подавать заявления с результатами ВНО в разные вузы.

27 августа опубликуют списки рекомендованных к зачислению на бюджетные места.

До 31 августа нужно будет подать оригиналы документов в выбранный вуз.

5 сентября обнародуют списки зачисленных на бюджет.

30 сентября станут известны списки зачисленных на контрактную форму обучения.

Те, кто поступает не по результатам ВНО, с 1 по 12 августа будут сдавать вступительные экзамены на бюджет. С 1 до 22 августа — на контракт.

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