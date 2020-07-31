В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 31 июля.

Как передает Zavtra, украинцев ждет местами прохладная и дождливая погода.

Осадки (дожди с грозами) ожидаются на юге, востоке и местами в центре. В Черновцах прогнозируют также возможны дожди.

«Днем 31 июля в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 31 июля в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Местами температура воздуха сильно упала. На западе, севере, местами в центре будет 21-24 градуса. На юге и востоке до 29-31.

Напомним, 29 июля от непогоды пострадала Волынская область, по которой прошелся шквал. Стихия поломала десятки деревьев, оборвала линии электропередач.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в августе. Zavtra озвучивала прогноз от народного синоптика Леонида Горбаня, Украинского гидрометеорологического центра, а также погодных сайтов.