COVID-19 по всему миру с начала пандемии заболели 17 миллионов 295 тысяч 538 человек. Умерли 673 тысячи 171 человек.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии выздоровели 10 132 579 человек.

На первом месте по заболеваемости и количеству смертей находятся США: 4 494 601 и 152 055 человек, соответственно.

На втором месте находится Бразилия: 2 610 102 и 91 263 человека, соответственно.

Треть место делят Индия и Великобритания. Индия занимает его по количеству заболевших — 1 634 746, а Великобритания — по смертности — 46 084 человек скончались.

Также в лидерах по распространению COVID-19: Россия (832 993), Южная Африка (482 169), Мексика (416 179), Перу (400 683).

Министерство здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне.