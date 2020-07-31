В России не заявляли о сворачивании переговоров по украинскому урегулированию.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Россия по-прежнему привержена минским договоренностям.

«Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования», — ответил Песков.

Таким образом он прокомментировал письмо зампредседателя АП РФ Дмитрия Козака коллегам по нормандскому формату (Германия, Россия, Франция, Украина).

«Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается, это является передергиванием», — подчеркнул Песков.

Напомним, накануне Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором заявил, что решил прекратить переговоры по Донбассу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Представитель Кремля отметил, что якобы не видит смысла во встречах политсоветников нормандской четверки.

Как мы уже сообщали ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук назначен новым главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

А тем временем, в РФ назвали фактическим «выходом» из Минских соглашений решение Верховной Радыо местных выборах 25 октября везде, кроме окуппированных территорий Крыма и Донбасса.