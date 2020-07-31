У Зеленского предлагают работодателю давать выходной день работнику, который отмечает новых религиозных праздников в зависимости от его веры.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает Zavtra.

Такой пункт указан в законопроекте о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

«Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии», — сказал Игорь Жовква.

В ОП считают, что такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения.

В свою очередь, представители религиозных общин в Украине получат возможность реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

«В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозных течениям», — пояснил чиновник.

Ранее мы давали полный церковныый календарь праздников на август 2020.

А также рассказывали, что Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука и Пасха христиан западного обряда могут получить статус государственных праздников в Украине.