Украина намерена побороться в конкурсе за право проведения Олимпийских игр в 2028 или 2030 году.

Об этом сказал глава офиса президента Андрей Ермак, передает Zavtra.

Как сообщается, сейчас ОП и Национальный олимпийский комитет работают над вопросом приезда в Украину главы Международного олимпийского комитета. Соответствующее поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Ермак считает, что это хорошая возможность показать, как Украина готовится к тому, чтобы стать участником конкурса на проведение Олимпийских игр.

В свою очередь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что это дало бы «значительный толчок развитию массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов».

Напомним, что ранее Олимпиаду в Токио отложили на год, соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года.

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