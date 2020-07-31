Группа сенаторов США из числа республиканцев и демократов внесла законопроект, который предусматривает увеличение военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, в том числе на предоставление летального оружия.

Об этом пишет Reuters.

Документ представили сенаторы-демократы Боб Менендес, Крис Мерфи, Джин Шахин, а также республиканцы: Джеймс Ришем, Роб Портман и Джон Баррассо.

Издание также сообщает, что сенаторы предлагают выделять Киеву 4 миллиона долларов в год на подготовку офицеров. Законопроект требует отчета Минобороны США и Госдепартамента о потребностях ВСУ и плана оказания помощи в сфере безопасности.

Документом также предлагается назначить спецпосланника по Украине в качестве представителя Штатов на переговорах в нормандском формате и создать рабочую группу по Украине с рядом европейских союзников.

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести президентские выборы в стране.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявлял, что Россию ожидает ужесточение международных санкций уже в ближайшее время. Среди возможных мер — отключение РФ от всемирной межбанковской системы SWIFT.