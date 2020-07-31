Украина собирается требовать от Беларуси выдачи ей 28 из 32 задержанных под Минском предполагаемых членов ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Утверждается, что ранее члены этой ЧВК принимали участие в войне на Донбассе.

«Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Власти Украины уже обратилась к Беларуси с просьбой о выдаче этих людей для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Как мы уже сообщали ранее, Беларусь после задержания 32 боевиков российской частной военной компании «Вагнер» существенно усилила свои границы.

А также, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание представителей ЧВК «Вагнер» под Минском.