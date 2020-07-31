На пенсию в 60 лет в 2020 году смогут уйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно будет иметь 16 лет стажа. При этом в 2021 минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, обещают повысить до 2 500 гривен, в 2022 – 2680 гривен, а в 2023 – 2870 гривен.

Об этом со ссылкой на оценки роста минимальной зарплаты Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет Обозреватель.

Так, по оценкам чиновник, в среднем минималка в 2021 составит 6250 гривен, в 2022-м – 6700 гривен, а в 2023-м – 7176 гривен.

Напомним, согласно закону, пенсия для тех, выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не мене 40% минималки (сейчас это 1889 гривен).

Одновременно с этим, согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше (часть зарплаты, конечно же, съест инфляция). В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

В 2021-м, по оценкам специалистов, цены вырастут на 8,1%, в 2022-м – на 6,25%, а в 2023-м – на 6,7%.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства дало прогноз по заработной плате и ставке Единой тарифной сетки. Согласно ему, минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен.