На украинских курортах в Бердянске, Одессе и Кирилловке ожидается существенное ухудшение погодных условий с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Zavtra.

Так, в Одессе температура воздуха ожидается +28..+30 градусов тепла днем и до +22 градусов ночью. При этом город попал под влияние атмосферного фронта. Возможны дожди с грозами.

Ветер прогнозируют восточный со скоростью 5-10 м/с, во время грозы шквал, 15-18 м/с.

А Запорожскую область накроет циклон с грозой, ливнями и штормовым ветром. Синоптики прогнозируют там переменную облачность, ветер западный 7-12 м/с, а шквальный ветер 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16…+21 градус, днем +25..+30 градусов.

В Бердянске и Кирилловке до обеда будет ясно и солнечно, после обеда на небе начнут появляться тучи. Температура до +29 градусов, ветер до 7 м/с.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.

А пик 35-градусной жары придется на Яблочный Спас (19 августа). Сразу после Спаса, утверждает синоптик, украинцев ожидает 3 дня дождей и снижение температуры – до чуть выше 20 градусов.