В Великобритании скончался известный режиссер Алан Паркер.

Режиссера не стало в возрасте 76 лет, передает Zavtra.

Причины смерти режиссера не уточняются. Известно только то, что в последние несколько лет он боролся с тяжелым заболеванием.

Наиболее известные фильмы Алана Паркера — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Птаха», «Жизнь Дэвида Гейла», «Стена» на музыку Pink Floyd.

За «Птаху» в 1985 году Паркер получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Он трижды был номинирован на «Золотой глобус», два раза — на «Оскар».

Также Алан Паркер был председателем Британской режиссерской гильдии и основателем британского Комитета по делам кино.

Как мы сообщали ранее, известный американский актер Джон Саксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения. Он был звездой фильма «Кошмар на улице Вязов».