Группа незвестных напала в Берлине на торговый центр Karstadt. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек.
Об этом сообщает Welt.
Как было установлено, преступник напали на отделение банка в торговом центреи распылили газ. Четверым злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.
Правоохранительные органы Берлина уже начали спецоперациюпо поиску грабителей. Также полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением.
Berlin-Neukölln: Geldtransporter-Überfall am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. https://t.co/VydTEHJyyg pic.twitter.com/g9WLUHYGud
— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) July 31, 2020
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf
— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
На месте происшествия работают полиция, спасатели и «скорая».
Как мы уже рассказывали ранее, в Мариуполе неизвестный мужчина совершил вооруженнре нападение на синагогу.
А суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека МакКинни к пожизненному заключению плюс 38 лет тюрьмы за соучастие в нападении на школу.