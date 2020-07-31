Группа незвестных напала в Берлине на торговый центр Karstadt. В результате инцидента пострадали одиннадцать человек.

Об этом сообщает Welt.

Как было установлено, преступник напали на отделение банка в торговом центреи распылили газ. Четверым злоумышленникам удалось скрыться с места преступления.

Правоохранительные органы Берлина уже начали спецоперациюпо поиску грабителей. Также полиция отвергает террористическую версию в связи с нападением.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и «скорая».

Как мы уже рассказывали ранее, в Мариуполе неизвестный мужчина совершил вооруженнре нападение на синагогу.

А суд в американском штате Колорадо приговорил 17-летнего Алека МакКинни к пожизненному заключению плюс 38 лет тюрьмы за соучастие в нападении на школу.