Три человека погибли при взрыве гранаты в селе Новый Быков Бобровицкого района Черниговской области.

Подробности трагедии в Facebook сообщает председатель облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

По его словам, взрыв произошел вчера вечером, 30 июля: «По предварительной информации, местный житель взорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибло трое людей, один человек госпитализирован».

Накануне в Киеве задержали подозреваемых в причастности к серии взрывов, одного из них ранее судили за умышленное убийство с применением взрывного устройства.

В Мостисском районе Львовской области произошел взрыв в автомобиле, в результате которого погиб местный бизнесмен.