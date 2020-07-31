В Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.

Об этом собщают РИА Новости со ссылкой на польскую комиссию по повторному расследованию.

Так, в промежуточном отчете комиссии, которой рукводит экс-министр обороны Антони Мачеревич утверждается, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России.

В документе также указано, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку такие повреждения не могли произойти в результате столкновения самолета с землей.

«Этому противоречит весь очень обширный доказательный материал и результаты большого количества экспериментов и анализов», – заявляет комиссия.

Она также отмечает, что наличие следов взрывчатых веществ на борту – тротила, пентрита и гексогена – подтвердили польская и британская лаборатории.

Следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых с частей, которые российские техники меняли во время ремонта бортов 101 (самолет Качиньского) и 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году.

«В этом случае лаборатория в штате Орегон (США) выявила наличие тротила. Надо отметить, что это была часть, которую никто не раскручивал, кроме ремонтников, а следы тротила были найдены внутри нее», – говорится в отчете.

Напомним, 10 апреля 2010 года польская делегация должна была принять участие в мероприятиях к 70-летию Катынской трагедии.

В 11 утра по московскому времени самолет Ту-154М задел левым крылом березу на высоте 4 м и разбился на расстоянии 350-500 м от посадочной полосы аэродрома «Смоленск-Северный».

Погибли все 96 человек, находившиеся на борту: президент с женой, руководители всех родов войск, начальник штаба, представители Сейма и Сената, а также общественные и религиозные деятели.

Как мы уже рассказывали ранее, в России истерично отреагировали на создание так называемого «Люблинского треугольника» Польшей, Литвой и Украиной.