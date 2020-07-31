Высокоскоростной поезд неподалеку города Суре в Португалии, потерпел крушение.
В результате трагического инцидента пострадало более 50 человек, передает Reuters.
Также сообщается о двух жертвах крушения.
Согласно предварительным данным, крушение поезда произошло из-за столкновения с машиной технического обслуживания.
BREAKING — A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r
— SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 31, 2020
На месте происшествия находятся аварийные службы, в том числе пожарные. Также работают медики.
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