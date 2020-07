Высокоскоростной поезд неподалеку города Суре в Португалии, потерпел крушение.

В результате трагического инцидента пострадало более 50 человек, передает Reuters.

Также сообщается о двух жертвах крушения.

Согласно предварительным данным, крушение поезда произошло из-за столкновения с машиной технического обслуживания.

BREAKING — A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r

— SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 31, 2020