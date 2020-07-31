В Алтайском крае на одной из туристических баз обнаружили тела четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю на своем сайте.

На странице Readovka в Telegram заявили, что трагическое смертельное ЧП произошло на территории базы «Глобус».

«Родители и двое детей (сын 2004 года рожденья и дочь 2008 года рождения) заселились в номер базы «Глобус» еще 26 июля, после чего их никто не видел. Уже на следующий день постояльцы из числа соседей стали жаловаться на неприятный запах», – указано в сообщении.

Тела погибших обнаружили только 31 июля, когда пришло время выселения.

Отмечается, что изменения на трупах свидетельствуют о том, что смерть всех членов семьи наступила примерно пять дней назад. При этом, согласно предварительной информации, семья прибыла на турбазу 26 июля из города Барнаула.

Соответственно, их смерть наступила буквально в первый же день после приезда.

Следственными органами СК РФ по Алтайскому краю в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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