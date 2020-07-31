В Украине уже провели 1 013 793 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 по состоянию на 30 июля.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает Zavtra.

Таким образом, общее количество протестированных на COVID-19 методом ПЦР украинцев достигло 963 851.

Согласно статистике, в апреле 2020 года было проведено 118 545 тестов, среднесуточное число исследований составило 6924, ими были охвачены 105660 человек.

А уже к июню количество проведенных тестов коронавирус выросло до 666 147, обследованных — до 626 843 человек, среднесуточный показатель тестирования вырос до 10 053.

В июле число тестирований достигло 1 013 793, обследованных — до 963 851 человек, показатель тестов за сутки вырос до 15 494.

С апреля по июль количество лабораторий, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 выросла с 47 до 94.

«Минздрав продолжает увеличивать лабораторные мощности и обеспечивать тестирование всех, кто в этом нуждается», — отмечается в сообщении.

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