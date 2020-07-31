Киевские школьники будут начинать учебный день с исполнения Гимна Украины.

Как передает Zavtra, такое решение приняли депутаты горсовета. Автор идеи — депутат Киевсовета Олег Бондарчук, который уверен, что так школы будут способствовать воспитанию патриотизма.

К исполнение гимна предлагают привлекать как учащихся, так и педагогов.

Нововведение стартует с первого дня 2020−2021 учебного года.

Украинцы отнеслись к идее настороженно. Некоторые считают, что исполнение гимна станет «обязаловкой», которая в свою очередь приведет к его обесцениванию.

Скрины: Факты

Ранее замминистра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что 1 сентября в школу пойдут дети, которые живут в регионах, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 отвечает критериям Министерства здравоохранения.

Школьникам и студентам в Украине разрешили не носить маски во время занятий.