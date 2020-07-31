В Украине на срочную службу по итогам весеннего призыва отправились более 16 тысяч украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

«Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины — 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины — 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта — 700 человек; Государственную пограничную службу Украины — 1,3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В Генштабе также напомнили, что весенний призыв с мая по июль проводился в условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

«Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности», — отметилив Генштабе.

Ранее мы уже сообщали, что для украинских абитуриентов в 2020 году действует острочка призыва в армию, поэтому выпускники имеют полное право на поступление и получение образования.

В то же время, тысячам украинских выпускников начали приходить повестки в армию. Причиной этого стал перенос вступительной кампании в ВУЗы из-за пандемии коронавируса.