В Нацбанке Украины подсчитали, что во втором квартале 2020 года внутренний валовый внутренний продукт (ВВП) Украины упал 11% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передает Zavtra.

Согласно документу, основным фактором спада стали полномасштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности.

Также дополнительный отрицательный вклад сформировало сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

Также в отчете НБУ отмечается, что с начала ослабления карантинных ограничений в мае, началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности.

Согласно инфляционному отчету, в конце второго квартала был накоплен значительный бюджетный ресурс для поддержки экономики и финансирования выплат по долговым обязательствам.

Ранее, 23 июля Нацбанк объявил об ухудшении прогноза падения ВВП на 2020 год с 5% до 6% и снизил прогноз роста ВВП на 2021 год с 4,3% до 4%, а также оставил на уровне 4% прогноз на 2022 год.

Как мы уже рассказывали ранее, на пенсию в 60 лет в 2020 году смогут уйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы уйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно будет иметь 16 лет стажа.

При этом в 2021 минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет.

Тем временем, ужесточение карантина в Украине и повторная «заморозка» экономики — приведет к катастрофическим последствиям.