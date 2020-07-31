В Украине за сутки зафиксировали 1090 новых случаев COVID-19. Всего в мире с начала пандемии заболели 17 миллионов 295 тысяч 538 человек, а умерли 673 тысячи 171 человек.
Как передает Zavtra, всего в Украине с начала пандемии заболели 69 тысяч 884 человек. Выздоровели 38 тысяч 752 (+598 за прошедшие сутки).
Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 1 693 (+20 за прошедшие сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям:
В трех регионах за сутки заболели больше 100 человек: Ивано-Франковская и Львовская области, а также Киев.
Винницкая область — 2736 (+38)
Волынская область — 3783 (+48)
Днепропетровская область — 1402 (+8)
Донецкая область — 881 (+16)
Житомирская область — 1850 (+43)
Закарпатская область — 5146 (+68)
Запорожская область — 790 (+11)
Ивано-Франковская область — 4557 (+111)
Кировоградская область — 703 (+1)
Киев — 8241 (+110)
Киевская область — 3716 (+44)
Львовская область — 9526 (+147)
Луганская область — 126 (+4)
Николаевская область — 590 (+12)
Одесская область — 3214 (+64)
Полтавская область — 440 (+9)
Ровненская область — 6024 (+82)
Сумская область — 485 (+1)
Тернопольская область — 2976 (+54)
Харьковская область — 3711 (85)
Херсонская область — 227 (+3)
Хмельницкая область — 1138 (+29)
Черновицкая область — 5875 (+63)
Черкасская область — 924 (+5)
Черниговская область — 823 (+34)
Ранее Министерство здравоохранения Украины обнародовали полный список стран «зеленой» и «красной» зоны. Украина находится в «красной» зоне.