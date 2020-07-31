Известный актер Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев на съемки фильма, который снимает стриминговый сервис Netflix.

Об этом в Facebook рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает Zavtra.

Как стало известно, Netflix впервые решил снять киноленту в Украине. Съемки уже начались и будут продолжаться до осени.

Главную роль в боевике сыграет 59-летний Жан-Клод Ван Дамм.

«Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне, — написал Ткаченко. — Львиная доля съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету, события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров — Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов».

По словам министра Ткаченко, он уже лично познакомился со съемочной командой.

Согласно предварительной информации, фильм получит название The Last Mercenary («Последний наемник»).

В Украине за съемки отвечает международная компания Apple Tree и украинская Star Media и ее генпродюсер Влад Ряшин. Также Ряшин выступит одним из продюсеров картины.

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