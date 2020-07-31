Причиной смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) мог быть сердечный приступ.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, передает Zavtra.

Адвокат Ирина Скурту говорит, что жену музыканта пока опросить не удалось: она почти не спит и не ест уже 5 суток и вчера была на грани потери сознания.

Единственное, что уже рассказала Марина, это то, что у Энди Картрайта были проблемы с сердцем, а с начала пандемии он впал в депрессию и, как ей кажется, стал употреблять наркотики. Какие – она не знает.

В день смерти рэпера Марина в панике решила, что это была передозировка, но на 100% она в этом не уверена. Адвокат говорит, возможно, смерть наступила от естественных причин.

Маленький ребенок Марины и ее мама в это время были в квартире: у Энди был отдельный кабинет, и какое-то время его смерь удавалось скрывать. Мать узнала на вторые сутки и после уговаривала дочь сообщить о случившемся в полицию.

Ранее сообщалось о том, что Марина, заметив, что Энди Картрайт скончался, решила, что она умер от передозировки наркотиков. В тот момент она решила скрыть от поклонников его смерть, расчленила и спрятала труп. Но, что делать дальше, не знала. Приехавшие полицейские действительно нашли 5 пакетов с частями тела рэпера. Первичный анализ останков тела Энди показал, что в его крови нет следов наркотиков.