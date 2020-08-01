С 1 августа 2020 года адаптивный карантин в Украине начнет работать иначе, чем последние в месяцы. Также в стране стартует вступительная кампания.

Об этой информации сообщает портал Завтра со ссылкой на материал Фактов ICTV.

Карантин в Украине

Начиная с августа месяца регионам Украины будут устанавливать «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности, по которому будет определяться, насколько можно смягчить карантин на определенной территории.

Например, в регионе с «красным» уровнем будет закрываться все, как это было в марте-апреле на территории всей страны.

Откроются детские оздоровительные лагеря, но не везде. Отметим, что работу детских лагерей с 1 августа будет разрешено только в регионах, которые находятся в «зеленой» и «желтой» зонах.

Тарифы на коммуналку

Цена на электроэнергию вырастет с 1 августа на 54,6%. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии на 54,6% — с 155,4 грн / МВт-час до 240,23 грн / МВт-ч (без ПДВ).

Заработают новые правила поставки газа для населения. С 1 августа в Украине прекратит свое действие положения о возложении спецобязанностей на НАК Нафтогаз Украины по поставкам природного газа населению и каждый потребитель получит возможность самостоятельно выбирать и менять компанию, в которой он покупает газ.

Цена на газ после 1 августа для украинских граждан не изменится. В то же время цены на голубое топливо для промышленности вырастут на 0,2-0,4% в зависимости от условий поставки.

Курс гривны

В августе не стоит ожидать резкого укрепления или девальвации украинской валюты.

Курс гривны в августе и до 1 сентября будет на уровне 28 грн/1 $ — 28,5 грн/1 $, сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Образование и медицина

В августе начнется вступительная кампания для желающих получить степени бакалавра и магистра в ВУЗах. Высшие учебные заведения начнут прием заявлений и документов для поступления в бакалавриата с 13 августа. В магистратуру — с 5 августа.

По медицине в Украине запустят электронные больничные. С 1 августа на сайте Пенсионного фонда должна заработать система электронных писем временной нетрудоспособности, которые врачи смогут заполнять дистанционно. В то же время параллельно будут признаваться бумажные больничные.

Напомним, что за сутки в Украине зафиксировали 1172 случая коронавируса. Количество больных Covid-19 в Украине превысило 70 тыс.

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