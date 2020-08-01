Коронавирус в Украине сегодня, 1 августа, подтвердили у 1172 человек. Всего зафиксировали в Украине 71 056 случаев Covid-19.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Отметим, что количество случаев за сутки увеличивается в сравнении с последними днями.

Умерли за прошедшие сутки 16 человек, выздоровели — 556 человек.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Киев — 22,21%;

Львов — 21,08%;

Ивано-Франковск — 20,29%;

Винница — 17,16%;

Ужгород — 16,0%.

Напомним, что согласно статистике коронавируса в Украине 31 июля заболевания зафиксировали у 69 884 человек. Суточный прирост составил 1090 пациентов.

От осложнений Covid-19 умерли 1693 человек, а вылечились 38 752 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали во Львовской (137) и Закарпатской областях (89), а также в Киеве (108).

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.

Напомним также о том, как изменится карантин в Украине с 1 августа.

Также, по мнению медика карантин в Украине продлится до конца 2021 года.