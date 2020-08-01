1 августа на админ-границе аннексированного Крыма с Херсонской областью десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского «мотопробега Единства».

Как передает портал Завтра, корреспондент проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» сообщает, что флаг привезли на КПВВ «Чонгар».

По словам организаторов мотопробега, этот флаг передали украинские военные, находящиеся на Донбассе. Флаг проехал с байкерами из Ужгорода через всю Украину.

Участники мотопробега на КПВВ спели гимн Украины, после чего в селе Чонгар рядом с админ-границей передали жителям Генического района крымско-татарский флаг.

Как сообщают организаторы, в рамках акции на админ-границу приехали 60 байкеров.

Отметим, что «Мотопробег Единства» организуют уже четвертый год подряд.

«Закроем вопрос — вернем свое, наверное, все равно будем ездить. Потому что нужно напоминать. «Мотопробег Единства» никаких других целей не имеет, кроме как объединить страну, объединить людей со всей Украины» , — сказал журналистам координатор мотопробега Николай Спиридонов.

20 июля участники мотопробега выехали из Ужгорода и через 6000 километров должны приехать на остров Хортица. В этом году байкеры едут через 54 украинских города — на 20 больше, чем в прошлом году.

Напомним, что после аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически — настоящая граница. В Херсонской области на админ-границе с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда — «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Напомним, что в Крыму задержали моряка ЧФ по подозрению в шпионаже для Украины.

Также, 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму.