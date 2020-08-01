Поддерживаемые Россией боевики 31 июля четыре раза нарушили провозглашенный на Донбассе режим прекращения огня.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает в утренней сводке 1 августа пресс-центр операции Объединенных сил. По сообщению, украинские военные в результате этих обстрелов не пострадали.

«Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные не прицельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника» , — говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировали, добавили в пресс-центре ООС.

Боевики из группировки «ДНР» на своих ресурсах заявляют, что обстрелов со стороны украинских сил за последние двое суток не фиксировали. Зато в группировке «ЛНР» обвинили ВСУ в «провокации» и сбросе гранат с беспилотника в районе дороги Первомайск-Попасная, в результате чего, по сообщению, ранены двое боевиков.

Напомним, что с 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». Договоренность достигнута 22 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы. Уже в первый день в штабе ООС сообщили о двух обстрелах со стороны боевиков.

Ранее мы сообщали о том, сколько украинцев отправились по призыву на службу.

Напомним также, что Россия намерена поставлять оружие на оккупированный Донбасс.