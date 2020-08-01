В августе отмечается государственный праздник День Независимости Украины, в связи с этим украинцы получат дополнительный выходной.

Zavtra напоминает, что День Независимости отмечает 24 августа.

Выходные в августе

В августе 2020 года в Украине будет 11 официальных выходных и 20 рабочих дней. В этом году День Независимости выпадает на понедельник — этот день будет выходным (22, 23 и 24 августа — выходные).

Также в августе в Украине отмечаются такие праздники, как День инкассатора, День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День Государственного Флага Украины, День авиации Украины, День шахтера и другие, под которые не предусмотрено дополнительных выходных.