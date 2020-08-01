Статистика коронавируса в мире на 1 августа говорит о 17 591 968 больных, за сутки заболело более 350 тыс. человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

В то же время выздоровели полностью 11 162 902 пациента. Умерло от коронавируса 679 439 человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 4562038;

Бразилия — 2662485;

Индия — 1695988;

Россия — 838461;

Южная Африка — 493 183.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 153 314;

Бразилия — 92 475;

Великобритания — 46204;

Мексика — 46688;

Индия — 36511.

Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:

США — 70904;

Индия — 57 704;

Бразилия — 52 509;

Южная Африка — 11014;

Колумбия — 9488.

Отмечается, что Дания впервые вводит рекомендацию на ношение масок в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.

Великобритания отложила запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.

Польша намерена ужесточить штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.

Напомним, что с 1 августа в Украине вводят новый карантинный режим.

Также, за последние сутки в Украине зафиксировали 1172 случаев коронавируса.

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.

Также, по мнению медика карантин в Украине продлится до конца 2021 года.