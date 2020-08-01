Статистика коронавируса в мире на 1 августа говорит о 17 591 968 больных, за сутки заболело более 350 тыс. человек.
Об этой информации сообщает портал Завтра.
В то же время выздоровели полностью 11 162 902 пациента. Умерло от коронавируса 679 439 человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 4562038;
- Бразилия — 2662485;
- Индия — 1695988;
- Россия — 838461;
- Южная Африка — 493 183.
Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:
- США — 153 314;
- Бразилия — 92 475;
- Великобритания — 46204;
- Мексика — 46688;
- Индия — 36511.
Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 70904;
- Индия — 57 704;
- Бразилия — 52 509;
- Южная Африка — 11014;
- Колумбия — 9488.
Отмечается, что Дания впервые вводит рекомендацию на ношение масок в общественном транспорте и там, где трудно соблюдать дистанцию.
Великобритания отложила запланированное ослабление коронавирусных ограничений на две недели и с 8 августа введет обязательный масочный режим в закрытых общественных пространствах.
Польша намерена ужесточить штрафы, если люди будут игнорировать меры безопасности.
Напомним, что с 1 августа в Украине вводят новый карантинный режим.
Также, за последние сутки в Украине зафиксировали 1172 случаев коронавируса.
Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.
Также, по мнению медика карантин в Украине продлится до конца 2021 года.