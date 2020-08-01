Государственное бюро расследований начало расследование по ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.

Как передает портал Завтра, об этом сообщается на сайте ГБР.

По данному факту возбуждено производство по ч.3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

Расследование ГБР даст правовую оценку действиям полицейских.

Также начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений Скрипнику, от которых он скончался.

Напомним, что 23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Это произошло в момент, когда полицейские проводили спецоперацию по задержанию преступника за кражу авто.

Вооруженный преступник с полицейским выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115.

Авто двигалось по трассе в направлении Киева, но в Решетиловском районе Полтавской области Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесу.

Отметим, что на его поиски ушло восемь дней.

Ночью 1 августа Скрипник был ликвидирован около поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Во время задержания мужчина, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Скрипника ликвидировал точным выстрелом сотрудник КОРД.

Напомним также, что луцкий террорист Кривош объявил голодовку в знак протеста.