В Луцке не остановят общественный транспорт, несмотря на то, что город оказался в красной зоне эпидемиологической опасности.

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Игорь Полищук.

По его словам, мотивы, по которым Луцк отнесли к красной зоне, непонятны.

«Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесли наш город Луцк с 3 августа к красному уровню эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости Covid-19 в городе ничего не изменилось» , — сказал он.

Полищук напомнил, что Луцк сейчас должен остановить работу общественного транспорт, закрыть детсады, кафе, рестораны, гостиницы и прочее.

«Непутевые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Если центральная власть хочет работать по закону — пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает учреждения и принимает другие ограничения» , — сообщил он.

Шановні лучани!Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілим правовим статусом) без будь-яких особливих… Gepostet von Ігор Поліщук am Freitag, 31. Juli 2020

Ранее мы уже сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.

Напомним, что с 3 августа в Украине вводят новые правила адаптивного карантина, согласно которым страну разделят на четыре зоны — зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Для каждой из них определены свои ограничения, самые жесткие — в красной зоне.

По состоянию на 31 июля в красную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Также, за последние сутки в Украине зафиксировали 1172 случаев коронавируса.

Также, по мнению медика карантин в Украине продлится до конца 2021 года.