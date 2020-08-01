Решение о продлении в Украине адаптивного карантина по новым правилам и распределения регионов на зоны, в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции, не имеет никакого политического подтекстаю

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев» , — цитирует пресс-служба МЗ Степанова, который 1 августа находится с рабочей поездкой на Ровенщине.

Глава Минздрава не исключил политических спекуляций относительно порядка введения противоэпидемических ограничений накануне местных выборов, запланированных в Украине на 25 октября.

По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически без влияния человеческого фактора.

«Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе» , — сказал он.

Степанов подчеркнул, что те или иные ограничения в регионах будут вводить исключительно с учетом определенных показателей. По его словам, Центральная комиссия ТЭБ и ЧС по пятницам будет анализировать ситуацию в стране для определения уровня распространения болезни в каждой конкретной административно-территориальной единице. Переход региона из одной в другую зону опасности возможен при условии ухудшения ситуации в течение пяти дней подряд.

Напомним, что с 1 августа в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина, который правительство ранее продлило до 31 августа.

31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 к «красной» зоне будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Всего в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах распространения коронавируса оказались административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

Напомним, что после этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения.

Также, в Киеве за сутки зафиксировали 101 новый случай коронавируса.