Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от коронавирусного заболевания COVID-19.

Как передает портал Завтра, об этом заявил 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выступая в Нижнем Новгороде, Мурашко добавил, что в первую очередь будут вакцинировать медиков и учителей. Других подробностей он не назвал.

Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщало со ссылкой на неназванный источник, что первая в России вакцина против COVID-19 должна получить утверждение правительства в августе.

Россия, по сообщениям, разрабатывает две вакцины. Над одной работает Институт Гамалеи в Москве, над другой — Государственная научно-исследовательская лаборатория «Вектор» в Новосибирске.

Напомним, что выступая в Конгрессе США 31 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил обеспокоенность сообщениями о вакцинах от COVID-19, разрабатываемых в России и Китае.

«Я надеюсь, что китайцы и россияне на самом деле испытывают вакцину до того, как начнут ее применять» , — сказал Фаучи.

Отметим, что на этой неделе стало известно, что американская компания Moderna совместно с Национальным институтом здоровья США начинает последнюю фазу испытания вакцины от COVID-19.

Напомним, что российский бизнесмен станет членом британского парламента.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки зафиксировали 101 новый случай коронавируса.

Также, мы сообщали о статистике по коронавирусу в мире по состоянию на 1 августа.