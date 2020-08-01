Правоохранители ликвидировали Романа Скрипника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине.
Как передает портал Завтра, об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Сегодня, 1 августа около 02:00 на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время розыска Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан Гума и обнаружил преступника.
«В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция «Гром», – написал он.
По словам Геращенко, преступник был ликвидирован точным выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД.
Он добавил, что у заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
«У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь» , – подчеркнул замглавы МВД.
Напомним, что 23 июля полтавский террорист Роман Скрипник отпустил заложника и сбежал в лес.
Позже сообщалось, что полиция не может найти сбежавшего полтавского захватчика. 24 июля к поискам привлекли авиацию.