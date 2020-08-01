Правоохранители ликвидировали Романа Скрипника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сегодня, 1 августа около 02:00 на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время розыска Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан Гума и обнаружил преступника.

«В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция «Гром», – написал он.

По словам Геращенко, преступник был ликвидирован точным выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД.

Он добавил, что у заложника было три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

«У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь» , – подчеркнул замглавы МВД.

Напомним, что 23 июля полтавский террорист Роман Скрипник отпустил заложника и сбежал в лес.

Позже сообщалось, что полиция не может найти сбежавшего полтавского захватчика. 24 июля к поискам привлекли авиацию.