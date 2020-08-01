Российский бизнесмен Евгений Лебедев станет членом верхней палаты британского парламента. Его имя значится среди 36 человек, список которых королеве Елизавете II передал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Отметим, что в данном списке также — брат председателя правительства Джо Джонсон, который в 2018 году ушел с поста министра транспорта из-за несогласия с проектом соглашения о выходе страны из Евросоюза.

Рекомендация премьера Джонсона продвинуть по политической лестнице российского бизнесмена привлекла к себе особое внимание. Десять дней назад парламент обнародовал доклад спецслужб о российском вмешательстве в демократические процессы Великобритании.

В прессе появились предположения, что британское правительство, скорее всего, усилит внимание к выходцам из России в Великобритании и их деньгам.

Отметим, что Евгений Лебедев имеет британское подданство с 2010 года и издает газеты Evening Standard и The Independent.

Его отец, Александр Лебедев известен в Великобритании как российский предприниматель и инвестор. Местная пресса в своих сообщениях вспоминает, что Лебедев-старший в конце 1980-х — начале 1990-х годов был сотрудником КГБ-ФСБ, работая в управлении внешней разведки.

Напомним, что в Польше подтвердили «российский след» в авиакатастрофе самолета Качиньского.

Также, британские ученые спрогнозировали «убийственную» вторую волну коронавируса.