Сегодня после тяжелой болезни скончался заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона «Аратта» УДА, Андрей Гергерт, известный как «Июнь».

Как передает портал Завтра, об этом сообщила народный депутат Яна Зинкевич в Фейсбук.

Сьогодні після важкої хвороби відійшов у вічність справжній бієць та командир друг Червень Andriy Gergert. Величезна… Gepostet von Яна Зінкевич am Samstag, 1. August 2020

«Огромная потеря для каждого, кто его знал. Я благодарю всех кто помогал ему в лечении, и возвращении домой. У Андрея остались жена и четверо детей. И то единственное что остается нам сделать — почтить память «память и помочь семье. Реквизиты для помощи семье июня: 5 168 745 014 647 801 (гривневая) — карточка жены Андрея — Надежды Слюзар. Валютная карта (доллары) 4 731 219 121 649 028 HERHERT OLEKSANDR (брат). Валютная карта (евро) 5 168 742 725 541 191 HERHERT OLEKSANDR (брат)» , — написала Яна Зинкевич.

Отмечается, что детали похорон пока неизвестны.

Напомним, что боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ответного огня не было.