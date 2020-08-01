В Португалии в столкновении поезда Alfa Pendular с машиной погибли два человека, еще более 30 пострадали.

На момент аварии на борту было более 200 пассажиров.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает ВВС.

Жертвами аварии стали два человека, которые в момент столкновения работали на железнодорожных путях.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий. Привлечено 163 спасателя и два медицинских вертолета.

По информации СМИ, в поезде была паника, люди падали на пол. Сейчас правительство изучает причины аварии.

По словам пассажиров поезда, сразу после столкновения вагон заполнился пылью. Люди не могли покинуть вагоны из-за повреждения дверей.

Напомним, что в пятницу, 31 июля, в Португалии скоростной поезд потерпел крушение. Машинист был заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра.

По предварительным данным, поезд столкнулся с машиной ремонтных служб.

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