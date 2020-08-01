Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит китайскую соцсеть TikTok в Соединенных Штатах Америки, возможно, уже 1 августа.

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Радио Свобода.

«Что касается TikTok, то мы запретим их в США» , — сказал Трамп журналистам вчера, 31 июля.

При этом за несколько часов до этого президент США заявил, что другие варианты реагирования остаются в силе из-за беспокойства о том, что соцсеть может быть инструментом китайской разведки.

Трамп заявил, что он может воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиями или исполнительным распоряжением, чтобы запретить TikTok, который является особенно популярным среди молодежи. По оценкам, данная соцсеть используют миллиард пользователей во всем мире.

Правительство США ранее на этой неделе приняло решение, что китайскую соцсеть должен проверить Комитет по иностранным инвестициям США. Китайские власти раскритиковали это решение США и обвинили Вашингтон в дискриминации. Компания-владелец соцсети настаивает на том, что она не обменивается данными пользователей с Пекином.

Ситуация может в дальнейшем ухудшить заостренные отношения между США и Китаем.

Отметим, что приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok принадлежит компании ByteDance, которая базируется в Китае.

Недавно TikTok был запрещен в Индии вместе с 58 другими китайскими приложениями на фоне столкновений на границе между Индией и Китаем.

Напомним, что Трамп хочет перенести выборы президента США.

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