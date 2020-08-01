Украина предана Минским соглашениям, а также нормандскому формату как площадкам для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но, несмотря на это, есть разные сценарии развития ситуации.

«Заседание ТКГ, которое состоялось 22 июля и достигнутый там результат о режиме прекращении огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением Минска, а не над его разрушением, в отличие от российской стороны» , — отметил министр.

Министр Дмитрий Кулеба добавил, что вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников также думает над тем, как двигаться дальше в случае, если действующий сценарий не сработает.

Поэтому он объяснил, что заявления об устарелости Минских договоренностей нужно рассматривать именно в таком контексте.

Кроме того, Дмитрий Кулеба, комментируя Минский процесс, уже заявлял, что для дипломатов нет глухих углов.

По его мнению, нужно искать пути, как мотивировать Россию занять конструктивную позицию, и вместо эскалации в ответ настроиться на решение проблемы.

Напомним, что за прошедшие сутки боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ответного огня не было.

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