В субботу, 1 августа, в Киеве зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолели 2981 киевлян.

За последние сутки умерли два человека, за все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 134 киевлян.

На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших:

39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет

59 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет

3 девочки — 12, 16 и 17 лет.

В больницы Киева госпитализировали 23 пациента. Другие сейчас находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе — 16, в Дарницком — 15, в Соломенском районе — 14 случаев.

Напомним, что по статистике коронавируса в Украине 1 августа зафиксированы 1172 новых случая.

Сейчас в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1709 летальных, 39 308 пациентов выздоровели. Всего проведено 10 460 80 тестирований методом ПЦР. За сутки выписано 556 пациентов.

Напомним, что с 1 августа в Украине вводят новый карантинный режим.

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.

Также, по мнению медика карантин в Украине продлится до конца 2021 года.