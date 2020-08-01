Из-за усиления карантина в Луцке и Тернополе, которые попали в красную зону, поезда в этих городах не будут останавливаться.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Укрзализныця.

Такие временные ограничения Укрзализныця вводит с 3 августа, ведь именно с этого дня начинают действовать новые правила.

Какие поезда не будут останавливать в этих городах:

№41 / 42 Днепр-Трускавец;

№98 / 97 Ковель-Киев;

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;

№12 / 11 Одесса-Львов;

№81 / 82 Киев-Ужгород;

№49 / 50 Киев-Трускавец;

№136 / 135 Черновцы-Одесса;

№108 / 107 Одесса-Ужгород;

№110 / 109 Львов-Херсон;

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;

№715 / 716 Киев-Львов.

Запрет будет действовать до решения региональных комиссий по ослаблению карантина в Луцке и Тернополе.

В то же время Укрзализныця обещает вернуть полную стоимость билетов пассажирам, которые планировали ехать в эти города или из этих городов.

Напомним, что с 3 августа в Украине вступят в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым страну разделят на четыре зоны.

Для каждой из них определены свои ограничения, самые жесткие — в красной зоне.

В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Также мы сообщали, что карантин в Украине продлили до конца августа.