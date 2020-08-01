Объединенные Арабские Эмираты объявили о введении в эксплуатацию первого ядерного реактора в арабском мире на АЭС «Барака».

Как сообщает портал Завтра, об этом в твиттере 1 августа написал шейх эмирата Дубай Мухаммед бин Рашид аль-Мактум.

«Сегодня мы объявляем об успешном вводе в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире» , — написал он.

Аль-Мактум добавил, что в реактор успешно загрузили ядерное топливо.

نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز .. pic.twitter.com/e8VHz4o6BY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 1, 2020

«Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и без вредных выбросов» , — сказал аль-Мактум.

До сих пор вся энергия страны производилась на электростанциях, работающих на газе, и нескольких солнечных установках.

Отмечается, что АЭС «Барака» расположена примерно в 280 километрах от Дубая в регионе Аль-Дафра.

Южнокорейская корпорация Korea Electric Power является главным подрядчиком проекта «Барака». АЭС завершена примерно на 94 процента.

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