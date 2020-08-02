Двое астронавтов НАСА, прибывшие на Международную космическую станцию ​​(МКС) на ракете SpaceX в мае, возвращаются на Землю.

Как сообщает портал Завтра, космонавты возвращаются на Землю в капсуле SpaceX Dragon.

Несмотря на приближение урагана «Исайя» в США, НАСА заявили, что погода благоприятна для того, чтобы капсула приводнилась в воскресенье днем ​​по местному времени в Мексиканском заливе, недалеко от Панама-Сити, штат Флорида. Это будет первое приводнения астронавтов за последние 45 лет.

Отметим, что в последний раз астронавты приводнялись после совместной космической миссии США и СССР «Аполлон-Союз» в 1975 году.

Астронавты завершают свою двухмесячную миссию, которая ознаменовала собой новую эру в американской космической отрасли — США впервые за много лет запустили в космос собственную ракету с экипажем на борту.

После запуска Дуга Херли и Боба Бенкена из Космического центра имени Кеннеди 30 мая, SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на орбиту Земли. Теперь SpaceX должна стать первой частной компанией, которая вернула людей с орбиты.

«Запуск был сложным, но самое главное — наше возвращение домой» , — отметил Бенкен. По его словам, успешное приводнения позволит назвать запуск американского экипажа астронавтов «полным циклом».

Командир МКС Крис Кэссиди, который останется на станции с двумя российскими космонавтами до октября, подарил Херли маленький флаг США, оставленный предыдущими астронавтами после запуска на МКС с территории США в июле 2011 года. Херли был пилотом во время этого последнего полета «Шаттла». Этот флаг планируют доставить на Луну в рамках программы NASA «Артемис».

Следующий полет экипажа МКС на космическом корабле SpaceX запланирован на конец сентября.

Напомним, что 30 мая частная американская компания SpaceX впервые запустила в США ракету Falcon 9 со своим космическим кораблем Crew Dragon и астронавтами NASA Дугом Герли и Бобом Бенкеном на борту.

В 17:16 31 мая космический корабль Crew Dragon состыковался с Международной космической станцией, а его экипаж присоединился к коллегам.

Напомним, что тем временем в ОАЭ начала работать первая в арабских странах АЭС.