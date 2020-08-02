Власти Чеченской Республики хотят построить детский лагерь на территории бывшей здравницы в оккупированной Россией Алуште.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на министра труда, занятости и социального развития Чечни Усмана Баширова.

Он заявил, что оккупационные власти Крыма передали в собственность Чечни здравницу «в знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом». Баширов уточнил, что комплекс находится у моря.

По информации крымских СМИ, речь идет о детском лагере «Крымпотребсоюза», который построенный в 1970 году. Еще в сентябре 2017 года подконтрольный Кремлю Совет министров Крыма своим распоряжением передал объект в собственность Чеченской Республики.

Напомним, что в рамках мотопробега байкеры привезли к границе Крыма украинский и крымско-татарский флаги.

Также, в Крыму задержали моряка ЧФ по подозрению в шпионаже для Украины.

Ранее мы сообщали, что по словам Министра иностранных дел Украины Кулебы, РФ больше не сможет нормализовать незаконную оккупацию Крыма.