Коронавирус в Киеве по состоянию на 2 августа зафиксирован у 8 452 человек. За минувшие сутки инфицировано еще 110 человек.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Ни один человек не умер от осложнений Covid-19 за последние 24 часа.

Всего от коронавируса в столице умерли уже 134 человека.

За время эпидемии победили болезнь 2 994 жителей столицы. На данный момент болеют 5 324 человека.

Напомним, что за сутки коронавирус в Украине по состоянию на 2 августа подтвердили у 1 112 человек. Всего за время эпидемии зафиксировали 72 168 случаев Covid-19.

За сутки умерли 16 человек, в общем зафиксировано 1 725 летальных случаев по Украине.

Отметим, что в Украине уже пятый день подряд фиксируют более 1000 случаев Covid-19 в сутки.

Напомним, что с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, который правительство ранее продлил до 31 августа.

31 июля Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 к «красной» зоне будут отнесены Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Всего в «красной», «оранжевой» и «желтой» зонах распространения коронавируса оказались административно-территориальные единицы восьми областей Украины: Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой.

После этого в Луцком городском совете выразили несогласие с таким распределением и заявили о нежелании вводить дополнительные ограничения. В Тернопольском городском совете также заявили, что город будет функционировать в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что из-за новых карантинных ограничений в Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда.