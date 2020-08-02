Американская компания Microsoft остановила переговоры о приобретении китайской социальной сети TikTok.

Как передает портал Завтра, по данным The Wall Street Journal, они так поступили после заявления президента США Дональда Трампа, что он не поддерживает такую сделку.

Глава Белого дома опасается, что соцсеть будет собирать данные об американских пользователях и передавать их китайским властям.

Заявление Трампа уже заставило компанию ByteDancе открыть свой офис в США, где за три года будут работать 10 тыс. человек.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют запретить использование социальной сети TikTok. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео 7 июля.

Отмечается, что китайская компания ByteDancе собирает данные о пользователях и не может гарантировать их безопасность.

Напомним, что Трамп хочет перенести выборы президента США.

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