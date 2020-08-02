Украина завершила первый раунд переговоров с Ираном относительно компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, сбитого в Тегеране 8 января. Второй раунд планируется в октябре.

Как сообщает портал Завтра, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, официальный Тегеран подтвердил готовность выполнять все международные обязательства в рамках международных конвенций — Чикагской и Монреальской.

В то же время, как отметил Енин, Украине также важно установление истины в этом деле, «и мы назвали иранской стороне целый ряд проблемных вопросов».

Дипломат подчеркнул, что сейчас всех интересует объем компенсаций, добавив, что они будут рассчитываться после того, как Киев получит полную информацию об обстоятельствах катастрофы, «привлечение виновных к ответственности и извинений иранской стороны».

Напомним, что Вoeing 737-800 авиакомпании МАУ сбили иранские военные 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта в Тегеране.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. На борту было 11 украинцев. Больше всего своих граждан в авиакатастрофе потеряли Иран и Канада — 82 и 63 соответственно.

Только через три дня власть Ирана признала, что катастрофа МАУ — это дело рук ее военных, которые якобы по ошибке сбили авиалайнер.

Напомним также, что 20 июля черные ящики самолета МАУ доставили для расшифровки в Париж.

На днях Иран согласился выплатить компенсацию за сбитый самолет Международных авиалиний Украины, но о выплатах семьям погибших украинцев еще не идет, потому переговоры продолжаются.

Ранее мы сообщали, что по результатам расшифровки черных ящиков, самолет МАУ в Иране сбила ракета.