Представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны сформулировать, каким они видят будущее региона.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук предлагает им особую систему управления.

Как сообщает портал Завтра, об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Кравчук допускает, что судя по заявлениям и так называемых выборов, представители ОРДЛО хотят автономии.

«Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то особого статуса управления, а чтобы это была территория с признаками государственности» , — заявил Кравчук.

Кравчук добавил, что говорит об особой системе управления на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы, которые существуют в других регионах.

«Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны. Но предлагаю назначить членом делегации в ТКГ первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который мог бы быть представителем Украины в так называемых ЛНР и ДНР» , — добавил он.

Напомним, что первый президент Украины Леонид Кравчук 30 июля стал председателем украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.

Новый глава предлагает включить в ТКГ 87-летнего Витольда Фокина — первого премьер-министра Украины. Также предлагает его привлечь к переговорам с США.

Ранее мы сообщали, что Кравчук хочет привлечь США к урегулированию ситуации в Донбассе.