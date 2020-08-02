В Украине летальность заболевания COVID-19 составляет 2,4 процента.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

«Наибольшее количество активных больных на 100 000 населения зарегистрирована во Львовской (285,1), Закарпатской (238) и Ивано-Франковской (218,5) областях» , — говорится в сообщении.

Протягом доби підтверджено 1112 випадки COVID-19. Усього підтверджено 72 168 випадків, з них 39 543 одужали, 1725 людей… Gepostet von Центр громадського здоров’я України am Sonntag, 2. August 2020

Напомним, что в Украине по состоянию на 2 августа подтверждено 72 168 случаев инфицирования коронавируса, умерли 1 725 человек, выздоровели 39 543 человека.

Ранее мы сообщали, о статистике заболеваемости коронавирусом по всему миру.

Также, в Киеве за сутки зафиксировано 110 новых случаев коронавируса.

Напомним, что в Украине 5-й день подряд фиксируют более 1000 новых случаев COVID.